رولان غاروس.. دجوكوفيتش يستهل مشواره نحو لقب كبير قياسي بنجاح

استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش حملته نحو لقب ثالث وعشرين قياسي في البطولات الكبرى ببلوغه الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية الاثنين، بفوزه على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش.

وفاز المصنف ثالثا عالميا بنتيجة 6-3، 6-2، 7-6 أمام منافسه الـ114 على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي.

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مباراة في الدور الأول من بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2006.

وقال دجوكوفيتش بعد فوزه في مشاركته الـ19 تواليا في رولان غاروس "أنا متحفز للبقاء لوقت طويل في البطولة، إنها البداية فقط الآن".

وتابع "أنا سعيد، بدأت جيدا وآمل أن أتحسن أكثر في المباراة المقبلة".

ويلتقي ابن الـ36 عاما في الدور الثاني مع المجري مارتون فوتشوفيتش آملا في مواصلة سجله المثالي ضده في المواجهات المباشرة وتحقيق فوزه الخامس تواليا.

ويحتل دجوكوفيتش المركز الثالث فقط في التصنيف في رولان غاروس هذا العام رغم غياب منافسه الأكبر وحامل اللقب 14 مرة الإسباني رافائيل نادال بسبب الإصابة، خلف مواطنه الأخير كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف.

ويحمل دجوكوفيتش إلى جانب نادال الرقم القياسي لدى الرجال في البطولات الكبرى برصيد 22 لقبا لكل منهما، ويتخلفان بلقب واحد عن الأمريكية سيرينا وليامز المعتزلة ولقبين عن الأسترالية مارغاريت كورت حاملة الرقم القياسي.

المصدر: وكالات