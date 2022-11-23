خبراء رياضيون: المنتخب السعودي أعطى درسا بفوزه للمنتخبات العربية

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على الأصداء حول مباراتي المنتخبين السعودي والتونسي خلال منافسات مونديال قطر 2022، إضافة لتقييم أداء الفريقين.

تحدث الكاتب الصحفي، عبدالله القطان، عن الفوز التاريخي الذي سجلته السعودية في أولى مبارياتها خلال المونديال، والتي انتهت بتسجيل هدفين سعوديين مقابل هدف واحد للمنتخب الأرجنتيني، معتبرا أن هذا الفوز جاء تتويجا لسلسلة من الجهود والعمل المستمر في قطاع الرياضةـ مضيفا أن العملية الرياضية يجب أن تكون منظمة ومحوكمة وهذا ما تم العمل عليه في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الرياضة السعودية.

وأضاف الكابتن ساهر الحجاوي، اللاعب السابق في المنتخب الأردني، أن المنتخب السعودي أعطى درسا من خلال فوزه للمنتخبات العربية بدءا من الأداء إلى التنظيم إضافة للضغط الدفاعي المحكم لأعضاء الفريق.

وتابع الكابتن ساهر أن الجمهور المتواجد خلال المباراة لم يكن فقط سعوديا بل كان من مختلف الدول العربية وهو ما ساهم في تقديم الدعم النفسي الكبير للاعبين.

أما فيما يتعلق بالمباراة التي خاضتها تونس مع منتخب الدنمارك والتي انتهت بالتعادل السلبي، اعتبر الحجاوي أنه كان بالإمكان للمنتخب التونسي أن يحصل على نتيجة أفضل بالنظر إلى المستوى العالي للاعبين واحترافهم في الدوريات الأوروبية.

المصدر: RT