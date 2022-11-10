"منتخب مزيف".. الكاميرون تخدع البرازيل قبل كأس العالم

أقدم المدير الفني للمنتخب الكاميروني، ريجوبير سونغ، على خطوة مثيرة للجدل خلال مباراة "الأسود غير المروضة" الودية بكرة القدم، أمام نظيره الجامايكي، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.

ووضع الجامايكي جاستن ماكماستر منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 60، ورد عليه الكاميروني جمال كايبا بهدف التعادل بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليودع منتخب "الأسود غير المروضة" جماهيره قبل السفر إلى قطر لخوض نهائيات بطولة كأس العالم.

وخاض المدرب ريجوبير سونغ هذه المباراة التي لا تدخل ضمن الأجندة الدولية، بتشكيلته من اللاعبين المحليين، باستثناء المهاجم المخضرم فينسينت أبوبكر، هداف نادي النصر السعودي، ربما اللاعب الوحيد الذي دخل تشكيلة منتخب بلاده لخوض غمار مونديال قطر 2022.

وكان ريجوبرت سونغ قد اختار التشكيلة التالية لمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: أندريه أونانا (إنتر ميلان الإيطالي) – ديفيس إيباسي (أبها السعودي) – سيمون نجاباندويتنبو (مارسيليا الفرنسي).

خط الدفاع: جيان شارليس كاستيليتو (نانت الفرنسي) – إنزو إيبوسي (أودينيزي الإيطالي) – كولينز فاي (الطائي السعودي) – أوليفر مبايزو (فيلاديلفيا يونيون الأمريكي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأمريكي) – نيكولاس نكولولو (أريس اليوناني) – كريستوفر ووه (رين الفرنسي).

خط الوسط: أوليفيه نتشام (سوانزي سيتي الويلزي) – جايل أوندوا (هانوفر الألماني) – مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي) – بيير كوندي (أولمبياكوس اليوناني) – صامويل جويت (ميتشيلين البلجيكي) – أندريه زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي) – جيروم مبيكيلي (أبيجيس الكاميروني).

خط الهجوم: مومي نغيامالو (يونغ بويز السويسري)، كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شنهوا الصيني)، بريان مبيومو (برينتفورد الإنجليزي)، جورج نكودو ( بشكتاش التركي)، جان بيير نسامي (يونغ بويز السويسري)، فينسنت أبوبكر (النصر السعودي)، تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ)، توكو إيكامبي وسويبو مارو (ليون الفرنسي).

ويخوض منتخب الكاميرون منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كلا من البرازيل وصربيا وسويسرا.

مواعيد مباريات منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022:

سويسرا x الكاميرون - الخميس 24 نوفمبر 2022 – (13:00) بتوقيت مكة المكرمة.

الكاميرون x صربيا - الاثنين 28 نوفمبر 2022 – (13:00) ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

الكاميرون x البرازيل - الجمعة 2 ديسمبر 2022 – (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: وكالات