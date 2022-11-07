منتخب البرازيل يوجه ضربة لليفربول.. مفاجأة في قائمة "السيليساو" لمونديال قطر 2022

أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي اليوم الاثنين، عن القائمة التي ستشارك في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وغاب عن القائمة اللاعب روبرتو فيرمينيو، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، في مفاجأة كبرى ليتم استبعاده من خوض نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في حين تضمنت تشكيلة "السيليساو" اسم الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيس (39 عاما).

وجاءت قائمة منتخب البرازيل المشاركة في نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

لحراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس).

خط الدفاع: داني ألفيس (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياغو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير (يوفنتوس ) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية).

خط الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) – برونو غيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ليفربول) – غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: ريتشارليسون (توتنهام) – غابرييل جيسوس (أرسنال) – بيدرو غليرمو (فلامنغو) – نيمار (باريس سان جيرمان) – رودريغو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامنغو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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وسيلعب المنتخب البرازيلي، الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2002 والسادس في تاريخه، ضمن منافسات المجموعة السابعة (G) لمونديال "قطر 2022"، التي تضم أيضا كلا من منتخبات: صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

ويستهل مشواره في نهائيات البطولة بمواجهة نظيره الصربي يوم الخميس 24 نوفمبر، على استاد لوسيل.

المصدر: "cbf.com.br/selecao-brasileira"