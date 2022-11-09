نجم ليفربول.. فيرمينو يخرج عن صمته بعد استبعاده من مونديال قطر 2022

هنأ النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وبكل روح رياضية زملاءه الذين استدعاهم المدير الفني للمنتخب بعد استبعاده من قائمة منتخب "السيليساو" لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، قائمة "السيليساو" التي ستشارك في مونديال قطر، وشهدت مفاجأة قوية تتمثل في استبعاد فيرمينو، رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقه ليفربول.

ومن أبرز الغائبين أيضا عن تشكيلة منتخب البرازيل، المهاجم غابرييل باربوسا الذي قاد ناديه فلامينغو إلى التتويج بلقب بطل كأس الليبرتادوريس، بتسجيله هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في شباك منافسه الفريق البرازيلي الآخر أتليتيكو باراناينسي في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء يوم السبت 29 أكتوبر الماضي، في الإكوادور.

ونشر فيرمينو صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بقميص المنتخب البرازيلي، وعلق قائلا: "أشكر الجميع على رسائل الدعم التي أظهرت حبا كبيرا، كأس العالم حلم لجميع اللاعبين ولن يكون الأمر مختلفا بالنسبة لي".

وأضاف: "بالأمس لم تسر الأمور كما تخيلت أو حلمت، لكن يمكنني أن أنظر إلى الوراء بقلب ممتن لله لأنه سمح لي بالفعل أن أعيش هذا الحلم مثل العديد من الآخرين".

وأتم: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن احترامي وأهنئ كل من تم استدعاؤهم، وسيظل الدفاع عن قميص المنتخب البرازيلي شرفا لأي لاعب، وأعتقد أن القادم أفضل بكل تأكيد".

وكان فيرمينو قد بدأ مسيرته الدولية مع "راقصي السامبا" في نوفمبر 2014، وشارك في 55 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 7 أهداف.

وشارك النجم البرازيلي (31 عاما)، في 19 مباراة بكافة المسابقات بقميص ليفربول في الموسم الحالي، وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرى.

يذكر أن المنتخب البرازيلي حامل لقب كأس العالم 5 مرات، سيلعب في المجموعة السابعة، إلى جانب لك من صربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر: وكالات