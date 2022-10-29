فلامينغو بطلا لكأس الليبرتادوريس (فيديو)

توج نادي فلامينغو البرازيلي بلقب بطل كأس الليبرتادوريس، بتغلبه على مواطنه أتليتيكو باراناينسي بهدف وحيد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء يوم السبت، في الإكوادور.

ويدين فلامينغو بالفضل في انتصاره لمهاجمه جابرييل باربوسا الذي سجل له هدف الفوز "الذهبي" الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بينما أكمل نادي أتليتيكو باراناينسي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد مدافعه بيدرو هنريكي، على ملعب "مونومينتال" بمدينة غواياكيول.

ورفع فلامينغو اللقب القاري المرموق للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يحمل فريق إنديبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب، بفارق لقب عن نادي بوكا جونيور الشهير، ويليهما في المرتبة الثالثة نادي بينارول الأوروغوياني برصيد 5 ألقاب.

في حين لم يسبق لفريق أتليتيكو باراناينسي أن ذاق نكهة الفوز بلقب بطل كأس الليبرتادوريس حتى الآن.

المصدر: RT