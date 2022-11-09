مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب سويسرا

أعلن المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين، عن قائمة اللاعبين النهائية لخوض غمار نهائيات النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويلعب منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في نهائيات بطولة كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات صربيا والبرازيل والكاميرون.

وفي ما يلي قائمة منتخب سويسرا لمونديال قطر 2022:

لحراسة المرمى: يان سومر (بروسيا مونشنغلادباخ) - يفون مفوجو (لوريان) - جوناس أولملين (مونبيليه).

لخط الدفاع: كيفن مبابو (فولهام) - سيلفان فيدمير (ماينز) - نيكو إيلفيدي (بروسيا مونشنغلادباخ) - مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) - ريكاردو رودريغيز (تورينو) - إيراي كوميرت (فالنسيا) - فابيان شار (نيوكاسل يونايتد).

لخط الوسط: فابيان فري (بازل) - ريمو فرويلي (نوتنغهام فورست) - غرانيت تجاكا (أرسنال) - ريناتو ستيفين (لوغانو) - دينيس زكريا (تشيلسي) - جبريل سو (آينتراخت فرانكفورت) - ميشيل أيبيتشير (بولونيا) - تشيردان شاكيري (شيكاغو فاير) - أردون جاجشيري (لوزرين).

لخط الهجوم: بريل إيمبولو (موناكو) - سيدريك إيتين (يونغ بويز) - دان ندوي (بازل) - روبين فارغاس (أوجسبورغ) - هاريس سيفيروفيتش (غلطة سراي).

المصدر: "twitter/roadto2022"