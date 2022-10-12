"يويفا" يغرم ناديين بسبب لافتة "بذيئة" وحافلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، تغريم ناديي سيلتيك وإشبيلية بسبب تصرفات جماهيرهما خلال مواجهات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" على نادي سيلتيك الاسكتلندي غرامة 15 ألف يورو (14595 دولارا) بسبب عرض لافتة استفزازية عقب وفاة الملكة إليزابيث أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن مباراة أقيمت الشهر الماضي في وارسو.

وجاءت الواقعة بعد أسبوع واحد من وفاة الملكة، حيث رفع مشجعو فريق سلتيك لافتة وصفتها لجنة الانضباط والقيم التابعة لليويفا بأنها تحمل "رسالة غير مناسبة لحدث رياضي".

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وحملت إحدى اللافتات عبارة بذيئة موجهة إلى العائلة المالكة، بينما ظهرت لافتة أخرى كتب عليها "نأسف على خسارتك يا مايكل فاجان".

واللافتة الثانية هي إشارة ساخرة إلى العامل العاطل عن العمل الذي شق طريقه إلى غرفة نوم الملكة في قصر باكنغهام عام 1982 وتحدث إليها لفترة قصيرة قبل أن يتدخل حراس الأمن لإبعاده.

كما غرم "يويفا" نادي إشبيلية الإسباني خمسة آلاف يورو وبات مطالبا بالتواصل مع مانشستر سيتي في غضون 30 يوما لتسوية وتحمل تكاليف الأضرار التي تسبب فيها مشجعو النادي الإسباني بتحطيم نافذة حافلة الفريق الإنجليزي قبل مباراة الفريقين الشهر الماضي.

كما عوقب نادي بروسيا دورتموند الألماني بغرامة خمسة آلاف يورو وطلب منه بالمثل التواصل بسيتي لتسوية تكاليف أعمال شغب غير معلنة.

المصدر: "وكالات"