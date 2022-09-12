مشجعون يرددون أغنية مهينة خلال مباراة بالتزامن مع وفاة الملكة إليزابيث (فيديو)

وجهت انتقادات حادة لمجموعة من مشجعي نادي شامروك روفرز الإيرلندي، بعد انتشار فيديو يظهر احتفالهم في الليلة التي أعلن فيها وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وبعد ساعات فقط من نشر قصر باكنغهام نبأ وفاة الملكة إليزابيث، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما، الأمر الذي تسبب في تأجيل جميع المنافسات الرياضية في إنجلترا، وعلى رأسها مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، ومباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب"، واجه فريق شامروك روفرز الإيرلندي نظيره يورغوردين السويدي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر جانبا من مشجعي الفريق الإيرلندي، وهم يحتفلون.

وذكرت صحيفة "ميرور" بنسختها الإيرلندية أن جماهير الفريق المحلي رددوا أغنية "Lizzie's in a box" أي بمعنى "ليزي في صندوق"، لفرقة كي سي صن شاين الأمريكية.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو من "الأغنية المهينة" الذي يتعلق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أكثر من سبعة ملايين مرة في أقل من 24 ساعة منذ نشره على "تويتر".

وسارع النادي إلى إصدار بيان رسمي، أدان فيه تصرفات هذه المجموعة من مشجعيه، واصفا الهتاف "بأنه قاس وغير مقبول".

AFP

إقرأ المزيد

وجاء في البيان: "في نادينا لا نقبل بمثل هذا الهتاف غير الحساس والقاسي للغاية، والذي يتعارض مع القيم التي يمثلها شامروك روفرز إف سي".

وأضاف: "لوائحنا المكتوبة على تذاكر المباريات وعلى اللافتات الموجودة عند الدخول إلى ملعبنا، تحظر تماماً مثل هذه التصرفات".

وأكمل البيان: "لا يغض النادي الطرف عن الإساءة الموجهة إلى اللاعبين أو المتفرجين أو المسؤولين على أساس الخلفية العرقية أو الثقافية أو الجنسية أو الانتماء الديني".

وختم: "أولئك الذين يثبت تورطهم في أي سلوك من هذا القبيل، سيتم حرمانهم من دخول الملعب كما سيتم إبلاغ شرطة غارداي".

ويحتل شامروك روفرز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيرلندي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ديري سيتي إف سي المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر.

المصدر: irishmirror