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لاعبو أرسنال وزيوريخ يقفون دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث

الرياضة

لاعبو أرسنال وزيوريخ يقفون دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث
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وقف لاعبو ناديي أرسنال وزيوريخ قبل بداية الشوط الثاني من مباراتهما في الدوري الأوروبي دقيقة صمت، حدادا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي وافتها المنية اليوم الخميس.

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وقبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الآن بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه زيوريخ السويسري ضمن دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادا على وفاة إليزابيث الثانية.

المصدر: RT

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