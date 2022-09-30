نيوكاسل يتفوق على برشلونة ويضم موهبة من أصول عربية

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميا، تعاقده مع موهبة من الدوري الأسترالي الممتاز، لتدعيم صفوف فريقه.

وقال النادي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي في بيان رسمي: "لقد توصلنا إلى اتفاق يقضى بانضمام المهاجم الأسترالي، قرنق كوال إلى صفوف نادينا من فريق سنترال كوست مارينرز في يناير 2023".

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺 — Newcastle United FC (@NUFC) September 30, 2022

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وولد قرنق كوال في مصر 15 سبتمبر 2004 حيث جاء رفقة عائلته من جنوب السودان، ثم انتقل إلى أستراليا عندما كان في السادسة من عمر رفقة عائلته.

وحصل نيوكاسل على توقيع كوال بعد منافسة مع أكثر من ناد أوروبي، حيث أراد سيلتيك، برشلونة، شتوتغارت، إلى جانب بوروسيا دورتموند التعاقد مع اللاعب البالغ 18 عاما.

ولم يكشف نيوكاسل القيمة المالية للصفقة، ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن نيوكاسل دفع 500 ألف دولار من أجل التعاقد مع كوال.

وسجل قرنق كوال في 8 مباريات مع سنترال كوست مارينرز بالدوري الاسترالي الممتاز 4 أهداف وصنع هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"