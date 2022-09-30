مليون جنيه إسترليني.. لمحاكاة المغربي حكيمي

كشف تقرير صحفي عن الجهود التي بذلها نجم توتنهام هوتسبير، إيمرسون رويال، لتطوير أدائه، تلبية لمتطلبات المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا الصن" البريطانية، الخميس، فإن الظهير البرازيلي أنفق نحو مليون جنيه إسترليني، على أمل أن يصبح "صاحب رئات خارقة" حتى يرتقي لتطلعات مدربه كونتي.

وأوضحت "الفريق الإداري لرويال بقيادة والده إيمرسون زولو أنفق نحو 800 ألف استرليني على شراء معدات وخدمات لتحسين قدرات اللاعب (البدنية)".

وبينت أنهم اشتروا غرفة أكسجين عالي الضغط، لمساعدة اللاعب على تحسين طاقته أثناء المباريات.

Piece on Emerson Royal & the investment he & his management team have made to help improve him adapt to Conte's wing-back demands, including buying a hyperbaric oxygen chamber, studying Achraf Hakimi and working with neuroscientist @fabianodeabreur#thfchttps://t.co/bSv6gti2qT — Tom Barclay (@TomBarclay_) September 30, 2022

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كما تضمنت خطة تطوير رويال "تكليف بعض الأشخاص بإعداد تقرير استكشافي حول النجم المغربي أشرف حكيمي، لدراسة كيفية تطوره وتألقه تحت قيادة كونتي في إنتر ميلان".

كما عمل اللاعب مع عالم أعصاب لمساعدته على التعامل مع الضغوط النفسية، ليكون رياضيا متميزا.

وانضم إيمرسون رويال صاحب الـ23 عاما إلى النادي اللندني في صيف 2021، قادما من برشلونة مقابل 25.8 مليون جنيه استرليني، ليصبح أحد ركائز الفريق الأساسية.

المصدر: kooora