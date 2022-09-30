حقيقة مفاوضات برشلونة لاستعادة ميسي وموقف سان جيرمان

ينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ما أثار التكهنات حول عودته إلى برشلونة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة باريس لتمديد عقده لعام آخر على الأقل.

وفندت صحيفة "ماركا"، التقارير التي تفيد باحتمالية عودة صاحب الـ 35 عاما للبارسا الصيف القادم في صفقة انتقال حر.

وأشارت إلى عدم وجود محادثات بين الطرفين حتى الآن، إذ لم يتصل مسؤولو البارسا بالهداف التاريخي للنادي، من أجل استعادته.

🚨 Informa @manucarreno



🇫🇷 Messi ya tiene sobre la mesa una propuesta de renovación del PSG



💸 Le ofrecen un contrato de 1+1 con unas condiciones económicas prácticamente idénticas a las actuales, que son 30 millones por año



📻 Ampliamos a partir de las 23.30H, en @ellargueropic.twitter.com/16sPqSyiha — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2022

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بدورها تسعى إدارة النادي الباريسي إلى تحصين الأسطورة الأرجنتيني، ميسي، بتجديد عقده حتى صيف 2025.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، الخميس، أن سان جيرمان قدم عرضا لميسي خلال الأيام الماضية، لتجديد عقده لموسمين إضافيين.

وأشارت الإذاعة إلى أن العرض يتضمن توقيع ميسي لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي، لضمان بقاءه مع الفريق الفرنسي حتى بلوغه 38 عاما.

لكن العرض لا يتضمن زيادة في راتب الأرجنتيني، حيث يقضي بحصوله على أجر مماثل، وهو 30 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويبقى ميسي منفتحا على كافة الخيارات، لكنه يفضل حسم موقفه بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

المصدر: "وكالات"