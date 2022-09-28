ميسي يواصل مطاردته لرونالدو.. 4 أرقام مميزة "للبرغوث" مع الأرجنتين

خرج قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدة أرقام مميزة في مباراته الودية بكرة القدم، أمام نظيره الجامايكي، وذلك ضمن استعداداته لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وساهم ليونيل ميسي في فوز منتخب الأرجنتين على جامايكا (3-0)، في اللقاء الذي جرى بينهما فجر اليوم الأربعاء، في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، بتسجيله هدفين بعد دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 56 كبديل، إذ كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا قبل المباراة.

وحقق ميسي عدة أرقام مميزة بعد هذه المباراة، أبزها الفوز رقم 100 خلال مسيرته مع منتخب "التانغو" الأرجنتيني حتى الآن.

وبدأ ميسي مسيرته مع منتخب الأرجنتين قبل نحو 17 عاما، وتحديدا في عام 2005، عند مواجهة هنغارية الودية، ليشارك منذ ذلك الحين في 165 مباراة دولية، حقق خلالها 100 انتصار.

كما وصل "البرغوث" الأرجنتيني إلى هدفه الدولي رقم 90 لينفرد بالمركز الثالث في قائمة أفضل هداف دولي في التاريخ بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (117 هدفا)، وصيفه الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف).

وتجاوز ميسي مهاجم المنتخب الماليزي المعتزل مختار دهاري، والذي سجل 89 هدفا دوليا خلال مشواره، ليفك شراكته معه في المركز الثالث في قائمة هدافي العالم.

وكانت هذه المرة هي الأولى التي يهز فيها النجم الأرجنتيني شباك منتخب جامايكا، ليكون المنتخب رقم 32 الذي ينجح اللاعب في هز شباكه على مدار مسيرته الدولية.

كما وصول ميسي إلى هدفه الدولي العاشر خلال العام الجاري 2022، مقسمة بين 9 في مباريات ودية وهدف رسمي وحيد، وهو ثاني أفضل رقم في مسيرته، بعد عام 2012 الذي سجل فيه 12 هدفا.

ولدى ليونيل ميسي (35 عاما) فرصة زيادة غلة أهدافه الدولية خلال مواجهة الإمارات في 16 نوفمبر المقبل قبل بدء مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل، بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا، منتخبي بولندا والمكسيك.

المصدر: وكالات