أستراليا تخرج منتصرة في ظهورها الأخير على أرضها قبل المونديال

خرج منتخب أستراليا منتصرا في ظهوره الأخير على أرضه وبين جماهيره قبل مونديال قطر المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، وذلك بفوزه على نيوزيلندا 1-0 الخميس في لقاء ودي أقيم في بريزبين.

وتدين أستراليا بحسمها الفصل الأول من هذه المواجهة الاحتفالية بمرور 100 عام على مباراتها الدولية الأولى ضد نيوزيلندا بالذات (خسرت 1-3 عام 1922)، إلى جناح قادش الإسباني، أوير مابيل الذي سجل الهدف الوحيد لفريق المدرب غراهام أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 35.

وقبل زيارة نيوزيلندا الأحد المقبل في أوكلاند في الفصل الثاني من هذه المواجهة الاحتفالية، سيكون أمام أرنولد الكثير من العمل بعد الأداء المخيب الذي قدمه رجاله الخميس في لقاء سيطر عليه الضيوف وكانوا الأكثر خطورة لكن من دون أن يترجموا ذلك إلى أهداف.

ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة تواليا في نهائيات كأس العالم والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر المقبل، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

المركز: وكالات