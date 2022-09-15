مجلس الدوما الروسي يعلق على طلب أوكراني منع روسيا من المشاركة في تصفيات يورو 2024

رد عضو مجلس الدوما الروسي، دميتري سفيشيوف، على طلب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بعدم السماح لروسيا بالمشاركة في منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس" الروسية، عن سفيشيوف، قوله: "للأسف، نشاطهم لا يهدف إلى إعداد منتخبهم للمشاركة في التصفيات، ولكن للتأثير على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بأساليب غير رياضية. هذا بالتأكيد سلوك غير رياضي. عليهم التحضير، وتربية الشباب. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فسيتخذ قراره من دونهم".

وطالب أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الـ"يويفا" بعدم مشاركة روسيا في منافسات "يورو 2024".

وستقام مراسم سحب قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" يوم 9 أكتوبر المقبل، أما نهائيات البطولة القارية فستقام خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

واستبعد الاتحادان الدولي (FIFA) والأوروبي (UEFA) لكرة القدم، كل الفرق الروسية على مستوى المنتخبات والأندية، من المشاركة في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر.

وأفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في 8 سبتمبر الجاري، بأن قرار قبول مشاركة المنتخب الروسي في قرعة التصفيات لم يتخذ بعد.

المصدر: "وكالات"