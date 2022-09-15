بوزدنياكوف: اللجنة الأولمبية الدولية تقود الحركة الأولمبية إلى طريق مسدود

قال ستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إن تدخل القوى السياسية الغربية أدى إلى تقسيم الحركة الأولمبية بأكملها.

وتم عقد مؤتمر عبر الهاتف بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ورياضيين من جميع أنحاء العالم، يوم أمس الأربعاء.

وفي اجتماع موسع للجنة الرياضيين الروس في اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم الخميس، عبر بوزدنياكوف عن رأيه بقوله أنه لم تستطيع اللجنة الأولمبية الدولية الصمود أمام الضغوط السياسية الغربية، والعقوبات المفروضة على الرياضة الروسية والبيلاروسية تقود الحركة الأولمبية إلى طريق مسدود.

وأضاف بوزدنياكوف: "لقد مرت سبعة أشهر تقريبا منذ فرض العقوبات على الرياضات الروسية والبيلاروسية. وعلى الرغم من أن بعض الأطراف الغربية تحاول تقديم هذا الوضع على أنه دفاع عن الحركة الأولمبية، لكننا لا نتفق مع مثل هذا التقييم، فالعقوبات عبارة عن انتهاك للحرية ولفرصة التنافس في معركة عادلة".

وتابع:"لم تنجح اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الاختبار، وتدخل القوى السياسية الغربية، أحدث انشقاقا في جميع الحركات الأولمبية".

وأشار بوزدنياكوف إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تضم 206 لجان أولمبية وطنية، وأن معظم اللجان الأولمبية الوطنية تلتزم بفرضية الابتعاد عن التأثيرات السياسية، لكن من جهة أخرى تؤيد فرض عقوبات على روسيا".

في نهاية فبراير، بعد تفاقم الوضع في أوكرانيا، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية تحت رعايتها.

المصدر: "وكالة تاس"