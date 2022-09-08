"تايمز": السعودية تخطط لتقديم طلب مشترك مع دولة عربية لاستضافة مونديال 2030

كشفت صحيفة "تايمز"، أن السعودية بصدد التقدم بطلب مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة على العملية، أن الإعلان عن تنظيم مشترك بين السعودية، ومصر، واليونان، أصبح وشيكا، ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة.

وأضافت أنه إذا فاز هذا الملف بشرف استضافة مونديال 2030، فهذا يعني إقامة البطولة في فصل الشتاء على غرار ما سيحدث في البطولة المقبلة التي ستستضيفها قطر نهاية العام الجاري، وذلك لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في منطقة الخليج في فصل الصيف

وأشارت "تايمز" إلى أن السعودية التي شرعت منذ عام 2017 في برنامج ضخم لجلب الأحداث الرياضية إلى منطقة الخليج، ستكون الشريك الرئيسي وستساهم في تكاليف البنية التحتية لمصر واليونان في حال فوز ملفهم المشترك بحق استضافة نهائيات كأس العالم لعام 2030.

ومن المتوقع أن يتنافس الملف المشترك للسعودية ومصر واليونان بحسب الصحيفة مع ملفين آخرين هما ملف مشترك للبرتغال وإسبانيا، وملف رباعي لدول الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

ويرجح أيضا أن يتقدم المغرب بملف منفرد لاستضافة مونديال 2030.

ويسعى المغرب أن يكون ثاني بلد إفريقي ينظم البطولة بعد جنوب إفريقيا في 2010، والثاني عربيا بعد قطر التي ستنظم كأس العالم 2022.

المصدر: تايمز