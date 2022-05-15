النصيري يسجل هدف "الأبطال" في مرمى أتلتيكو مدريد

خرج فريق إشبيلية يتعادل ثمين من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله مدافعه الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري بهدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل، قبل 5 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا التعادل إلى 68 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا".

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده بعد هذا التعادل إلى 67 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، ويبدو أنه ضمن مشاركته في الموسم القادم لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "للتشامبيونزليغ".

المصدر: RT