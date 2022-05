شاهد.. تصرف نبيل من صلاح بعد تتويج ليفربول بكأس إنجلترا

Classy gesture from the Egyptian King 😍



Moamen Zakaria is a former player of Al Ahly and Egypt national team. Moamen is suffering from ALS and Salah invited him to watch the FA Cup at Wembley#Egypt#MohamedSalah#Liverpool#EmiratesFACup | #مصر#محمد_صلاح#ليفربول#مؤمن_زكرياpic.twitter.com/oQmYYGSibh