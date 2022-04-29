الاتحاد الدولي يؤجل استضافة روسيا لدورة الألعاب الجامعية

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للألعاب الجامعية "FISU"، إرجاء استضافة مدينة يكاترينبورغ الروسية لدورة الألعاب الجامعية الصيفية التي كان من المقرر عقدها في العام 2023.

وقال الاتحاد الدولي في بيان اليوم الجمعة "في اجتماع عبر الإنترنت للجنة التنفيذية للاتحاد، تقرر إرجاء حق يكاترينبورغ في استضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية في 2023".

وكان من المقرر تنظيم الألعاب في الفترة من 7 إلى 19 أغسطس 2023.

وكان الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، حرم في وقت سابق، مدينة يكاترينبورغ من حق استضافة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2022، وحصلت مدينة صامسون التركية على حق الاستضافة بدلا منها.

المصدر: تاس