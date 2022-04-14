الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن استمرار بطولة الأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار بطولة الأندية العربية مع الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، فيما سيدرس اقتراحات لإقامتها بطريقة التجمع.

وبعد توقفها عام 2013، عادت عجلة البطولة للدوران في 2017 وأحرز الرجاء المغربي لقبها الأخير، على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في الرباط، في 21 أغسطس 2021.

وقال رئيس الاتحاد، الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس إدارته في جدة "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي روزنامة البطولة. شاهدنا طلبا كبيرا من الأندية للمشاركة في البطولة العربية. البطولة مقامة كل سنة وهناك اقتراح لإقامة بطولة مجمعة".

#اجتماع_مجلس_الاتحاد_العربي |

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الإجتماع الـ 75 لمجلس الاتحاد.



وتم خلاله اعتماد مبادرات وبرامج ومسابقات الاتحاد.



📄 للإطلاع على بيان نتائج الاجتماع:

👇https://t.co/GCsVt7Dz2Xpic.twitter.com/ZW1MYVbRDu — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 13, 2022

وعن بطولة المنتخبات التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي وأحرزت لقبها الجزائر أمام تونس 2-0، أوضح الفيصل "أشكر الإخوان في قطر والفيفا لإقامة كأس العرب للمنتخبات، هناك نقاش لتطويرها ويجب أن تقام بشكل دوري. يجب أن نناقش هذا الموضوع".

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي في حديث تلفزيوني "بطولة الأندية مستمرة.. ستكون بنفس المزايا السابقة، لكن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه".

وبدوره، كتب رئيس الاتحاد التونسي، وديع الجريء، المشارك في الاجتماع في حسابه على موقع "فيسبوك"، أن "التوجه الحالي هو أن تكون البطولة العربية للأندية مجمعة حسب روزنامة تناسب الجميع"، مع ترجيحات بإقامتها في السعودية.

المصدر: أ ف ب