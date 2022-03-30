حارس المرمى السابق للمنتخب التشيكي كينسكي يتعاطف مع الرياضيين الروس

أعرب حارس مرمى فريق ساتورن الروسي السابق لكرة القدم والمنتخب التشيكي سابقا أنطونين كينسكي، عن دعمه للرياضيين الروس الذين تم إيقافهم من المنافسات الدولية.

ونقل موقع "РБ Спорт" الروسي، عن كينسكي، قوله: "يؤسفني الأمر، ولكن لا يمكنني توقع كيف سيتطور هذا الأمر وإلى متى سيستمر. ليس من الواضح بالنسبة لي سبب إدانة الرياضيين، ولماذا يمنعونهم من المشاركة في المسابقات. هذا خطأ".

ويرى حارس مرمى فريق ساتورن الروسي السابق لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يشعر بالضغط وكل هذه الإجراءات فقط من أجل الإضرار بروسيا.

وأضاف كينسكي: "عندما أشاهد "قناة فيستي" أرى صورة، وعندما أقرأ الصحف الأوروبية، أرى صورة مختلفة تماما".

يذكر أنه سيعقد المؤتمر الـ72 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدا الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، ووفقا لتقارير صحفية، فمن الممكن أن يناقش المجلس إمكانية تعليق عضوية أو استبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من الـ"فيفا".

المصدر: "russian.rt.com"