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دوري الأبطال.. الأهلي يسقط مجددا أمام صن داونز ويصبح مهددا بالخروج من دور المجموعات

الرياضة

دوري الأبطال.. الأهلي يسقط مجددا أمام صن داونز ويصبح مهددا بالخروج من دور المجموعات
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تعرض الأهلي المصري لخسارة مريرة على يد مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم صن داونز بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ23، ليمنح أصحاب الأرض فوزا مكررا بنفس النتيجة التي خرجت بها مواجهة الجولة الثالثة على ملعب القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز، رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الأهلي في مركز الوصافة عند 4 نقاط بذات رصيد الهلال والمريخ ممثلي الكرة السودانية.

المصدر: RT

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