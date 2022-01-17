كل ما تود معرفته عن جوائز الـ"الفيفا" قبل ساعات من الإعلان عن الفائزين

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة زيورخ السويسرية، التي تشهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب كرة قدم "The Best" لعام 2021.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر جائزة "The Best"، جائزة سنوية، ويقدمها الـ"فيفا" لعدة فئات، هي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة، أفضل مدرب (رجال/ سيدات)، أفضل هدف (جائزة بوشكاش)، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة مشجع الـ"فيفا" (أفضل تشجيع)، واللعب النظيف.

المرشحون لأفضل لاعب في العام 2021

وصل الثلاثي محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي للمرحلة الأخيرة من الجائزة وسيكون أحدهم أفضل لاعب في عام 2021.

المرشحات لأفضل لاعبة

ثلاث لاعبات تتنافسن على الجائزة وهن الإسبانية جينيفير هيرموسو، ومواطنتها أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)، والأسترالية سام كير (تشيلسي).

المرشحون لجائزة بوشكاش

- هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا في مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي (14 مارس 2021).

- هدف باتريك شيك في مباراة التشيك واسكتلندا في "يورو 2020" (14 يونيو 2021).

- هدف الإيراني مهدي طارمي في مباراة تشيلسي وبورتو بدوري أبطال أوروبا (13 أبريل 2021).

هذه هي الأسماء الثلاثة النهائية لمرشحي جائزة بوشكاش 🚨👀



من يستحق أن يفوز بجائزة بوشكاش ٢٠٢١؟ 🤩 👑 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 4, 2022

المرشحون لأفضل مدرب

يتنافس على الجائزة الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا)، والألماني توماس توخيل (تشيلسي).

المرشحون لأفضل مدرب (سيدات)

يتنافس على الجائزة لويس كورتيس (برشلونة)، إيما هايس (تشيلسي)، وسارينا فيجمان (هولندا/ إنجلترا).



المرشحون لأفضل حارس مرمى

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان\باريس سان جيرمان)، السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)، والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

المرشحات لأفضل حارسة مرمى

الألمانية أنا كاترين بيرجر (تشيلسي)، والتشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان/ ليون)، والكندية ستيفاني لين ماري لابي (روزينغارد/ سان جيرمان).

المصدر:RT