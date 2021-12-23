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شاهد.. هدف كوميدي في مباراة دولية

الرياضة

شاهد.. هدف كوميدي في مباراة دولية
AFP Roslan RAHMAN
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وضع المنتخب التايلاندي قدما له في نهائي بطولة كأس سوزوكي لكرة القدم "AFF Suzuki Cup 2020"، بعد فوزه على نظيره الفيتنامي (2-0)، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم أمس الأربعاء.

وافتتح لاعب خط الوسط التايلاندي تشاناثيب سونغكراسين التسجيل بلاده بهدف مبكر سجله في الدقيقة 14 مستفيدا من خطأ فادح ارتكبه أحد المدافعين لينفرد بحارس المرمى الفيتنامي، الذي حاول قطع الكرة خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت إلى داخل الشباك رغم الاحتكاك بينهما.

ومن ثم سجل سونغكراسين الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، ولكنه فوت فرصة تسجيل ثلاثية "هاتريك" بإضاعته ركلة جزاء بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وستتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب.

بينما انتهت المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة كأس سوزوكي الآسيوية "AFF Suzuki Cup 2020"، بالتعادل السلبي بين منتخبي سنغافورة وإندونيسيا، وسيلتقيان يوم السبت، في مواجهة الإياب.

المصدر: وكالات

 

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