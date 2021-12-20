ميسي يحصل على هدية خاصة من "الشيف" بوراك (فيديو)

ظهر نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقطع فيديو مقتضب مع "الشيف" التركي الشهير بوراك.

ونشر بوراك، الفيديو على حسابه في موقع "إنستغرام"، وظهر فيه "الشيف" التركي وهو يقدم هدية خاصة للنجم الأرجنتيني عبارة عن قطعة خبز كبيرة مكتوب عليها اسم "ميسي".

والاسم الحقيقي لـ"الشيف" بوراك هو محمد بوراك أوزديمير، وولد عام 1994، وهو طباخ تركي ذو أصول عربية، وذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عالمية بفضل الفيديوهات التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT