ميسي يحصل على هدية خاصة من "الشيف" بوراك (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzy0
ظهر نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقطع فيديو مقتضب مع "الشيف" التركي الشهير بوراك.
ونشر بوراك، الفيديو على حسابه في موقع "إنستغرام"، وظهر فيه "الشيف" التركي وهو يقدم هدية خاصة للنجم الأرجنتيني عبارة عن قطعة خبز كبيرة مكتوب عليها اسم "ميسي".
والاسم الحقيقي لـ"الشيف" بوراك هو محمد بوراك أوزديمير، وولد عام 1994، وهو طباخ تركي ذو أصول عربية، وذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عالمية بفضل الفيديوهات التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.