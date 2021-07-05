شاهد.. عواقب وخيمة إثر مداهمة سيارة مقهى بالإسماعيلية أثناء متابعة رواده مواجهة "الدراويش"

شهدت الإسماعيلية اليوم الاثنين حادثا مروعا حيث اقتحمت سيارة مقهى شعبيا، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين كانوا يشاهدون مباراة نادي الإسماعيلي وضيفه الاتحاد السكندري (1-2) هناك.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة عدد من رواد المقهى وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب الحادث.

وأكد شهود عيان، أنه أثناء مشاهدة عدد من المواطنين للقاء الإسماعيلي والاتحاد بإحدى المقاهي بقرية "نفيشة" بمدخل طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وإذ بسيارة ملاكي تختل عجلاتها بين يدي قائدها نتيجة قيام أخرى مثلها محاولة تخطيها بسرعة، ليقع الحادث الأليم.

وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات