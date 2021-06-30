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رسميا.. فينشنزو إيطاليانو مدربا جديدا لفيورنتينا

الرياضة

رسميا.. فينشنزو إيطاليانو مدربا جديدا لفيورنتينا
Reuters Jennifer Lorenzini
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب فينشنزو إيطاليانو البالغ 43 عاما لمدة موسمين.

وقال فيورنتينا في بيانه: "نرحب بالمدرب فينشنزو إيطاليانو في النادي، نتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد".

وتابع: "سيتم تقديم المدرب الجديد للجماهير ووسائل الإعلام في الأسابيع المقبلة".

واستمتع إيطاليانو بموسمه الأول الناجح في دوري الأضواء، بعد أن قاد سبيزيا، الصاعد حديثا، لاحتلال المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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وكان فيورنتينا قد انفصل عن المدرب إيفان جينارو غاتوزو بعد 22 يوما فقط من إعلان تعيينه.

وتولى غاتوزو تدريب فيورنتينا لموسم 2021-2022، يوم 25 مايو الماضي، بعد الرحيل عن نابولي.

ولم يكشف فيورنتينا عن سبب رحيل غاتوزو، بينما ذكرت تقارير إيطالية أن الأخير دخل في خلاف مع إدارة النادي حول سياسة التعاقدات هذا الصيف.

المصدر: "رويترز"

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