رسميا.. فينشنزو إيطاليانو مدربا جديدا لفيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب فينشنزو إيطاليانو البالغ 43 عاما لمدة موسمين.

وقال فيورنتينا في بيانه: "نرحب بالمدرب فينشنزو إيطاليانو في النادي، نتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد".

وتابع: "سيتم تقديم المدرب الجديد للجماهير ووسائل الإعلام في الأسابيع المقبلة".

واستمتع إيطاليانو بموسمه الأول الناجح في دوري الأضواء، بعد أن قاد سبيزيا، الصاعد حديثا، لاحتلال المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

Official | Vincenzo Italiano is appointed Fiorentina manager on an initial two-year deal.https://t.co/XX24f9Zshd — Get Italian Football News (@_GIFN) June 30, 2021

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وكان فيورنتينا قد انفصل عن المدرب إيفان جينارو غاتوزو بعد 22 يوما فقط من إعلان تعيينه.

وتولى غاتوزو تدريب فيورنتينا لموسم 2021-2022، يوم 25 مايو الماضي، بعد الرحيل عن نابولي.

ولم يكشف فيورنتينا عن سبب رحيل غاتوزو، بينما ذكرت تقارير إيطالية أن الأخير دخل في خلاف مع إدارة النادي حول سياسة التعاقدات هذا الصيف.

المصدر: "رويترز"