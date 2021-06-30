إيفرتون يتعاقد مع بينيتيز المدرب السابق للغريم ليفربول

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء تعاقده مع الإسباني رفائيل بينيتيز البالغ 61 عاما مدرب ليفربول السابق لمدة ثلاث سنوات.

وقال النادي في بيانه: "جاء قرار تعيين بينيتيز بعد دراسة وافية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تضمنت إجراء مقابلات مع العديد من المرشحين".

وسيصبح بالتالي بينيتيز، المدرب الخامس الدائم الذي يتولى تدريب إيفرتون في آخر 5 أعوام، وسيخلف كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن جوديسون بارك لتدريب ريال مدريد.

وسبق وأن تولى بينيتيز تدريب ليفربول، حيث قضى مع "الريدز" 6 سنوات توج خلالها بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما درب تشيلسي في فترة من موسم 2012- 2013، وتوج مع "البلوز" بالدوري الأوروبي.

كما كانت لبينيتيز محطة أخرى في "البريميرليغ" بتدريب نيوكاسل لأكثر من 3 سنوات، قبل أن يرحل بنهاية موسم 2018- 2019.

2 - Rafael Benítez will be only the second manager ever to take charge of both Everton and Liverpool in the two clubs' histories, after William Edward Barclay, who was Everton's first manager in 1888 and Liverpool's in 1892. Crossing. pic.twitter.com/YrlRG13IXt — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2021

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة بإحصاءات كرة القدم، فإن بينيتيز أصبح المدرب الثاني الذي يدرب خلال مسيرته قطبا مدينة ليفربول (إيفرتون وليفربول)، بعد ويليام إدوارد بارسلي الذي درب إيفرتون أولا عام 1888 وليفربول عام 1892.

المصدر: "رويترز" + "أوبتا"