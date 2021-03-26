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بالفيديو.. إعلامي مصري مشهور يشن هجوما لاذعا على محمد صلاح

الرياضة

بالفيديو.. إعلامي مصري مشهور يشن هجوما لاذعا على محمد صلاح
AFP KARIM JAAFAR
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شن الإعلامي المصري مدحت شلبي هجوما قويا على لاعبي منتخب "الفراعنة" رغم ضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون العام المقبل.

وتأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات أمس الخميس.

وأكد شلبي خلال مقابلة تلفزيونية، أن المنتخب المصري إذا لعب في النهائيات بنفس الطريقة التي لعب فيها في مباراة كينيا فسيخرج من البطولة الإفريقية مبكرا.

وانتقد شلبي بشكل عام المستوى الذي ظهر فيه لاعبو "الفراعنة"، وبشكل خاص الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن "تريزيغيه" لاعب أستون فيلا.

وقال شلبي: "محمد صلاح مش موجود على أرضية الملعب، لديه مباراة يوم 3 أبريل أمام أرسنال، ثم 6 أبريل أمام ريال مدريد، من وجهة نظري هو دماغه في الماتشين ودماغه أكتر في مباراة ريال مدريد، وهو كان حريص على أقدامه أوفر زيادة عن اللزوم بيلعب بالشوكة والسكينة، يا دوب قدمه بتتمد على استحياء محدش يقولي إنه ميتغيرش ده منتخب".

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ويتصدر المنتخب المصري فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، وسيتواجه المنتخبان في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات في الـ30 من مارس الجاري، وستحدد المباراة هوية متصدر المجموعة السابعة.

المصدر: ONTimeSports/twitter

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