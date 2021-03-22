رسميا.. "الفيفا" يحدد موعد ومكان قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الاثنين، تحديد موعد ومكان قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبل.

وستقام مراسم القرعة في الـ21 من أبريل المقبل في مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

⚽️ #OlympicFootball Draw

📅 21 April

⏲️ 10:00 CET

📍 Home of FIFA, Zurich



📽️ We'll be streaming live as the @Tokyo2020 hopefuls find out who they will be facing at this year's @Olympics 🏅



ℹ️👉 https://t.co/ecXeUx2qwDpic.twitter.com/NAzht8H6kk — FIFA.com (@FIFAcom) March 22, 2021

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وتشهد هذه المنافسات مشاركة منتخبين عربيين وهما منتخب مصر عن قارة إفريقيا، والذي نجح في التتويج بكأس الأمم الإفريقية دون 23 سنة، ومنتخب السعودية الذي تأهل عن المنافسات في قارة آسيا.

وضمن 14 منتخبا التأهل للدورة الأولمبية، وهي: إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، السعودية، أستراليا، كوت ديفوار، مصر، فرنسا، اليابان، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، رومانيا وجنوب إفريقيا.

ويتبقى تأهل منتخبين من الكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 تصنيفات وفقا للمشاركة في آخر 5 دورات أولمبية بجانب 5 نقاط إضافية لبطل التصفيات القارية.

المصدر: fifa.com + وكالات