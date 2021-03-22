ميسي يكشف عن قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد في كوبا أمريكا (فيديو وصور)
كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين عن قميص المنتخب الأول الأساسي الذي سيشارك به الفريق في بطولة كوبا أمريكا خلال الصيف المقبل.
وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حملة الإعلان عن قميص منتخب "التانغو" الجديد في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي تأجلت من الصيف الماضي للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.
Estamos juntos. Nos unen estos colores 💪🇦🇷@adidasar#adidasfootball#creadoconadidaspic.twitter.com/fJExsRMNNq— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2021
ولم يختلف القميص الجديد كثيرا عن الشكل التقليدي له بالخطوط البيضاء والسماوية العريضة.
Месси показал новую форму сборной Аргентины 🇦🇷— Sports.ru (@sportsru) March 22, 2021
Может именно в этой форме Лео и завоюет первый трофей с национальной командой? 🏆 pic.twitter.com/3d53BUMO2p
وشارك ميسي في الإعلان، العديد من نجوم المنتخب الأرجنتيني بفئتي الرجال والسيدات.
كما نشر ميسي صورة بالقميص الجديد لمنتخب بلاده عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 192 مليون شخص حول العالم، وأرفقها بالقول: "هذه الألوان توحدنا.. فلننطلق".
المصدر: RT