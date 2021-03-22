 
مباشر

ميسي يكشف عن قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد في كوبا أمريكا (فيديو وصور)

الرياضة

ميسي يكشف عن قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد في كوبا أمريكا (فيديو وصور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0u5

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين عن قميص المنتخب الأول الأساسي الذي سيشارك به الفريق في بطولة كوبا أمريكا خلال الصيف المقبل.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حملة الإعلان عن قميص منتخب "التانغو" الجديد في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي تأجلت من الصيف الماضي للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم يختلف القميص الجديد كثيرا عن الشكل التقليدي له بالخطوط البيضاء والسماوية العريضة.

وشارك ميسي في الإعلان، العديد من نجوم المنتخب الأرجنتيني بفئتي الرجال والسيدات.

إقرأ المزيد
إبراهيموفيتش يبكي خلال عودة عاطفية لصفوف المنتخب السويدي (فيديو)
إبراهيموفيتش يبكي خلال عودة عاطفية لصفوف المنتخب السويدي (فيديو)

كما نشر ميسي صورة بالقميص الجديد لمنتخب بلاده عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 192 مليون شخص حول العالم، وأرفقها بالقول: "هذه الألوان توحدنا.. فلننطلق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا