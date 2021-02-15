أستراليا المفتوحة.. بارتي تهزم روجرز وتواصل زحفها لتحقيق إنجاز تاريخي

اكتسحت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا، منافستها الأمريكية غير المصنفة شيلبي روجرز 6-3، و6-4، لتتقدم إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين.

وبهذا فإن بارتي (24 عاما)، التي يرشحها البعض لأن تصبح أول أسترالية تفوز بلقب بطولة بلادها الكبرى منذ 43 عاما، لم تخسر أي مجموعة في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي حتى الآن.

The quest for a home Grand Slam title continues ✨@ashbarty is into her third consecutive #AusOpen quarterfinal.#AO2021pic.twitter.com/CUIVUeg2XE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

وبعد خروج جميع اللاعبين الأستراليين من البطولة، تبقى الآمال في بلادها معلقة على بارتي التي خسرت في قبل نهائي النسخة الماضية لهذه البطولة.

وقالت بارتي عن ذلك "لم نحقق أي هدف بعد".

وأضافت "جميل الوصول لدور الثمانية في بطولة كبرى جديدة وبصفة خاصة هنا في أستراليا.. لكنني بالتأكيد غير راضية بما وصلنا إليه حتى الآن.. سنواصل سعينا وسنستمر في محاولة القيام بالمطلوب للتقدم إلى أبعد درجة ممكنة".

وستلتقي بارتي في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موخوفا، التي فازت في وقت سابق اليوم الاثنين، على المصنفة الـ18، البلجيكية إليسه ميرتنز، بواقع 7-6، و7-5.

المصدر: رويترز