 
مباشر

غوارديولا يفعل ما لم يفعله أحد في الدوري الإنجليزي

الرياضة

غوارديولا يفعل ما لم يفعله أحد في الدوري الإنجليزي
AFP OLI SCARFF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oan0

أضاف الإسباني، بيب غوارديولا، في سجله التدريبي خماسية جديدة لفريقه مانشستر سيتي ضد برايتون على ملعب "فالمر"، مساء السبت، ضمن الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية على التوالي، التي يفوز فيها مانشستر سيتي بنتيجة 5-0، بعدما تفوق على نيوكاسل في الجولة الماضية.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فقد سجل مانشستر سيتي 5 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي في 19 مناسبة، منذ تولي غوارديولا قيادة الفريق مطلع موسم 2016-2017.

إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يمطر شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية
مانشستر سيتي يمطر شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية
إقرأ المزيد
غوارديولا يحذر
غوارديولا يحذر "من ملوك دوري الأبطال" في أول تعليق على القرعة

أما شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، فذكرت أن غوارديولا كمدرب فاز فريقه بـ5 أهداف أو أكثر خلال 87 مباراة ضمن 677 مباراة فى مشواره التدريبي، أي بمعدل خماسية كل 8 مباريات.

كما أشارت الشبكة إلى تحقيق مانشستر سيتي للنتيجة ذاتها في مباراتين متتاليتين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في الدوري الإنجليزي، منذ فوز السيتي نفسه في ثلاث مباريات متتالية في سبتمبر2017.

ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 72 نقطة، فيما تعود صدارة الدوري إلى ليفربول، برصيد 93 نقطة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا