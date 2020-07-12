غوارديولا يفعل ما لم يفعله أحد في الدوري الإنجليزي

أضاف الإسباني، بيب غوارديولا، في سجله التدريبي خماسية جديدة لفريقه مانشستر سيتي ضد برايتون على ملعب "فالمر"، مساء السبت، ضمن الجولة 35 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية على التوالي، التي يفوز فيها مانشستر سيتي بنتيجة 5-0، بعدما تفوق على نيوكاسل في الجولة الماضية.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فقد سجل مانشستر سيتي 5 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي في 19 مناسبة، منذ تولي غوارديولا قيادة الفريق مطلع موسم 2016-2017.

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أما شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، فذكرت أن غوارديولا كمدرب فاز فريقه بـ5 أهداف أو أكثر خلال 87 مباراة ضمن 677 مباراة فى مشواره التدريبي، أي بمعدل خماسية كل 8 مباريات.

كما أشارت الشبكة إلى تحقيق مانشستر سيتي للنتيجة ذاتها في مباراتين متتاليتين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في الدوري الإنجليزي، منذ فوز السيتي نفسه في ثلاث مباريات متتالية في سبتمبر2017.

ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 72 نقطة، فيما تعود صدارة الدوري إلى ليفربول، برصيد 93 نقطة.

المصدر: "وكالات"