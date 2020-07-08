مانشستر سيتي يمطر شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية

دك فريق مانشستر سيتي شباك ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة من البداية، وعاد اللاعب نفسه في الوقت المحتسب بدلا للضائع وليختتم بنفسه مهرجان الأهداف.

بينما تكفل زميله الجزائري رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21، وجاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" المدافع الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز عند الدقيقة 58 خطأ في مرماه، ومن ثم أحرز الإسباني دافيد سيلفا الهدف الرابع بحلول الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 69 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول "البريمير ليغ".

في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT