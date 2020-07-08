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شاهد.. محمد صلاح يباغت أصحاب الأرض بهدف مبكر

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يباغت أصحاب الأرض بهدف مبكر
Reuters
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هز النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول شباك مضيفه برايتون بهدف مبكر خلال المباراة بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يمهل "الفرعون" صلاح أصحاب الأرض إلا خمس دقائق فقط قبل أن يهز شباكهم.

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وضاعف زميله جوردان هندرسون قائد "الريدز" النتيجة بعد دقيقتين فقط.

ورفع محمد صلاح بذلك رصيده إلى 18 هدفا ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري، مع داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون.

بينما يتربع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا، ويليه الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ مهاجم أرسنال، في المركز الثاني برصيد 20 هدفا.

وحسم نادي ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، ويتربع على عرض الصدارة برصيد 89 نقطة، قبل هذه المباراة.

بينما يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

المصدر: RT 

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