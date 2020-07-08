 
مباشر

شاهد.. صلاح يتألق بشكل لافت أمام برايتون

الرياضة

شاهد.. صلاح يتألق بشكل لافت أمام برايتون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9tm

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برايتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز "الفرعون" المصري هدفين لفريقه في الدقيقتين (6 و76)، بينما تكفل زميله جوردان هندرسون قائد "الريدز" بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
شاهد.. محمد صلاح يباغت أصحاب الأرض بهدف مبكر
شاهد.. محمد صلاح يباغت أصحاب الأرض بهدف مبكر

أما هدف أصحاب الأرض اليتيم فقد حمل توقيقع مهاجمهم لياندرو تروسارد سجله في نهاية الشوط الأول.

ورفع محمد صلاح بذلك رصيده إلى 19 هدفا وانفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري، بينما يتربع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا، ويليه الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ مهاجم أرسنال، في المركز الثاني برصيد 20 هدفا.

وبدوره رفع ليفربول، الذي حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، رصيده إلى 92 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 36 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا