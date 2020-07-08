شاهد.. صلاح يتألق بشكل لافت أمام برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برايتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز "الفرعون" المصري هدفين لفريقه في الدقيقتين (6 و76)، بينما تكفل زميله جوردان هندرسون قائد "الريدز" بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🎥🤯#BHALIV#LFC 🔴pic.twitter.com/uKTmeUBUDE — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 8, 2020

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🎥🤯#BHALIV#LFC 🔴pic.twitter.com/nebxcgHygf — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 8, 2020

إقرأ المزيد

أما هدف أصحاب الأرض اليتيم فقد حمل توقيقع مهاجمهم لياندرو تروسارد سجله في نهاية الشوط الأول.

ورفع محمد صلاح بذلك رصيده إلى 19 هدفا وانفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري، بينما يتربع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا، ويليه الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ مهاجم أرسنال، في المركز الثاني برصيد 20 هدفا.

وبدوره رفع ليفربول، الذي حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، رصيده إلى 92 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 36 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT