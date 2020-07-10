غوارديولا يحذر "من ملوك دوري الأبطال" في أول تعليق على القرعة

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، قبل مواجهة برايتون غدا ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في بداية مؤتمر صحفي، حول قرعة دوري أبطال أوروبا، وانتظاره في ربع النهائي الفائز من مباراة ليون ويوفنتوس حال تخطى ريال مدريد في دور الـ16: "علينا اللعب أمام مدريد، إذا فكرنا في الخطوة التالية، فسيقوم ملوك تلك المسابقة بإخراجنا".

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ويخشى غوارديولا غريمه ريال مدريد، بالرغم من الفوز عليه في عقر داره بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، قبل توقف الأنشطة الرياضية، في أواسط مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.

وعن خوض لقاء الإياب في ملعبه "الاتحاد" قال المدرب الإسباني: "لماذا يتوجب علينا اللعب في مكان آخر؟ المباراة الأولى أقيمت في مدريد، والثانية على أرضنا، الأمر لا يتعلق بالأفضلية، عندما نخوض مباراة إقصائية من ذهاب وإياب، هناك مباراة على أرضنا وأخرى خارج أرضنا، هذا هو الحال".

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ" التي جرى سحبها اليوم الجمعة، أوقعت الفائز من "موقعة" مانشستر سيتي وريال مدريد، في مواجهة الفائز من مباراة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

بينما سيلعب الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وفي الجانب الآخر، اصطدم لايبزيغ الألماي بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ويأمل فريق أتالانتا الإيطالي في مواصلة مغامراته على حساب باريس سان جيرمان الفرسي.

المصدر: وكالات