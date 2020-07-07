يوفنتوس يواجه ميلان في قمة متباينة الطموحات

يصطدم يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب، اليوم الثلاثاء، بمضيفه ميلان في قمة مباريات المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة في مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة الإيطالية منذ استئنافها بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد منتصف شهر مارس الماضي، فيما حقق ميلان ثلاثة انتصارات وتعادلا وحيدا.

وقدم ميلان في المرحلة الماضية هدية غالية ليوفنتوس بالفوز على ملاحقه لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما منح "السيدة العجوز" فارقا مريحا في جدول الترتيب بلغ سبع نقاط.

ويتصدر "البيانكونيري" الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 68 للاتسيو الذي يواجه ليتشي الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

ويعول مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في معركة الحصول على اللقب التاسع على التوالي للفريق ولقبه الشخصي الأول في الـ"سيري أ" على الثنائي المتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين سجلا سويا في المباريات الأربع الماضية.

في المقابل، يطمح ميلان (السابع برصيد 46 نقطة)، للدخول في المنافسة على التأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعدما بات حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا صعب المنال نتيجة لابتعاده بـ17 نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة للمسابقة الكبرى).

وفشل ميلان في الفوز على يوفنتوس في المباريات الـ12 الأخيرة بينهما، علما أن فوزه الأخير يعود إلى 22 أكتوبر 2016، عندما فاز عليه في البطولة المحلية 1-0.

وسبق للفريقين أن تواجها سابقا 232 مرة في جميع المسابقات الرسمية محليا وخارجيا، حيث كانت الأفضلية ليوفنتوس الذي فاز 91 مرة، مقابل 66 للـ"روسونيري" و75 تعادلا، وكانت حصيلتها 330 هدفا لأبناء تورينو و295 هدفا للفريق اللومباردي.

المصدر: وكالات