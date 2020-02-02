مانشستر سيتي يتلقى خسارة مريرة أمام توتنهام (فيديو)
تلقت حظوظ مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة جديدة، بعد خسارته اليوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.
وبدأ السيتي المباراة بقوة وأضاع عديد الفرص السانحة للتسجيل أهمها إهدار لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان لركلة جزاء عند الدقيقة 40 تصدى لها الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام.
Captain 👊#THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/aTp4HoiUyn— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2020
وتلقى حامل اللقب ضربة موجعة بتعرض لاعبه الأوكراني ألكسندر زينتشينكو للطرد في الدقيقة 60 بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليتابع السيتي المباراة بعشرة لاعبين.
A HUGE three points! 👊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2020
⚪ #THFC 2-0 #MCFC ⚫ pic.twitter.com/zZVRTHMYFi
واستغل لاعبو توتنهام النقص العددي لدى الضيوف على أفضل وجه وسجلوا هدفين عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين 63 و71 على الترتيب.
وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس على جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.
المصدر: sportbox.ru