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صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة ساوثهامبتون برباعية (فيديو)

الرياضة

صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة ساوثهامبتون برباعية (فيديو)
Gettyimages.ru
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حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل في المباراة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47.

وافتتح ليفربول باب التسجيل في المباراة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47.

وعزز جوردان هندرسون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 60.

وقتل المصري محمد صلاح أحلام الضيوف بالعودة إلى أجواء المباراة بتسجيله هدفين رائعين في الدقيقتين 72 و90.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 73 نقطة مبتعدا بفارق 22 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: sportbox.ru

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