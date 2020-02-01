صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة ساوثهامبتون برباعية (فيديو)

حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل في المباراة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47.

وافتتح ليفربول باب التسجيل في المباراة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47.

وعزز جوردان هندرسون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 60.

A man that deserves to lift that 🏆 at the end of the season. 2-0 to the Reds. Captain fantastic. #LIVSOTpic.twitter.com/jL0vHqFw70 — GoldenBoyTerry (@IlPhenomeno__) February 1, 2020

وقتل المصري محمد صلاح أحلام الضيوف بالعودة إلى أجواء المباراة بتسجيله هدفين رائعين في الدقيقتين 72 و90.

I legit thought it was an OG but then I looked at the reply. SALAH IS RUDE!!!! NO RESPECT AT ALL 🤣🤣🤣 #LIVSOUpic.twitter.com/hdDYC4CD0K — GoldenBoyTerry (@IlPhenomeno__) February 1, 2020

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 73 نقطة مبتعدا بفارق 22 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: sportbox.ru