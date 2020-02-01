 
مباشر

الريال يهزم أتلتيكو في ديربي مدريد ويعزز موقعه في صدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

الريال يهزم أتلتيكو في ديربي مدريد ويعزز موقعه في صدارة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6th

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا بهدف دون رد، في ديربي العاصمة الإسبانية على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من "الليغا".

ويدين النادي الملكي بالفضل في الفوز إلى نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ56.

إقرأ المزيد
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة ساوثهامبتون برباعية (فيديو)
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة ساوثهامبتون برباعية (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الدوري مبتعدا بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يستضيف غدا ليفانتي في نفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "