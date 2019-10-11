التشيك تقلب الطاولة على إنجلترا وتلحق بها الخسارة الأولى بتصفيات "يورو 2020"

تعرض المنتخب الإنجليزي للخسارة الأولى في تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي 1-2 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

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وهذه الخسارة الأولى لمنتخب "الأسود الثلاثة" في تصفيات البطولة القارية بعد أربعة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 12 نقطة، ويبقى متصدرا المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي (رفع رصيده إلى 12)، علما أن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا.

المصدر: وكالات