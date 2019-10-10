روسيا تقسو على إسكتلندا برباعية في تصفيات "يورو 2020" (فيديو)

كرم منتخب روسيا وفادة ضيفه منتخب إسكتلندا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على أرضية ملعب "لوجنيكي" المونديالي في العاصمة موسكو ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2020.

وسجل رباعية روسيا كل من القائد أرتيوم دزيوبا (هدفين) في الدقيقتين 57 و70، ومحمد أوزدوييف وألكسندر غالوفين في الدقيقتين 60 و84 على التوالي.

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وبهدفيه اليوم، رفع دزيوبا رصيده على المستوى الدولي إلى 23 هدفا ليصعد إلى المركز الثالث في القائمة التاريخية لهدافي المنتخب الروسي، التي يتصدرها ألكسندر كيرجاكوف بـ30 هدفا يليه فلاديمير بيستشاسنيخ ثانيا بـ26 هدفا.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني في المجموعة التاسعة، خلف المنتخب البلجيكي الذي ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية بعد فوز كاسح على سان مارينو الأخير بتسعة أهداف دون رد، وتوقف رصيد إسكتلندا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

المصدر: news.sportbox.ru