بالفيديو.. أسوأ خطأ في القرن الـ21 بكرة القدم

شهدت مباراة "كورينتياناس" وضيفه "سان كارلوس" ضمن الدوري البرازيلي للصالات بكرة القدم، تدخلا عنيفا للغاية من لاعب أصحاب الأرض دانيال باتاليا على فيرناندينهو لاعب الفريق المنافس.

وفي الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، قام باتاليا بتدخل عنيف للغاية بقدمه وركل وجه فيرناندينهو بدلا من الكرة ليسقط الأخير أرضا بدون حراك فاقدا الوعي.

Desejamos uma boa recuperação ao Fernandinho jogador da Intelli de São Carlos 😑 pic.twitter.com/PclQ11odAf — Futsal Profissional Oficial (@FSprofissional) October 6, 2019

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وحسب تقارير صحفية، تم نقل فيرناندينهو إلى المشفى على الفور واستعاد وعيه وحالته مستقرة.

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على المخالفة بأنها أسوأ مخالفة في عالم كرة القدم في القرن الـ 21.

يذكر أن باتاليا طرد بعد الحادثة ليستفيد الضيوف من النقص العددي ويحققوا الفوز بنتيجة 4-2.

المصدر: لينتا رو