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مشجع متحرش يقع في ورطة بسبب صورة

الرياضة

مشجع متحرش يقع في ورطة بسبب صورة
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تعرضت لاعبة كرة قدم لموقف محرج بسبب أحد المشجعين خلال مباراة ودية بين فريقي سيدات تيغريس المكسيكي وهيوستن داش الأمريكي.

اقتربت صوفيا هيرتا اللاعبة الأمريكية من منصة المشجعين لتحية الجماهير، بعد نهاية المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق المكسيكي 2-1.

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وامتثلت اللاعبة لرغبة المشجعين بالتقاط الصور، قبل أن يطلب أحدهم صورة سيلفي معها، لكنه استغل انشغالها بالتقاط الصورة، ليضع يده بطريقة غير لائقة حولها، الأمر الذي أثار إنزعاج صوفيا وعبرت بقولها لزميلاتها في غرفة تبديل الملابس، أنها تشعر بالاشمئزاز مما حدث.

وتمكن أحد المصورين المتواجدين في الملعب من التقاط صور الحادثة، ما أوقع المشجع في ورطة مع نادي تيغريس الذي فرض من خلال المحكمة عقوبة منع المشجع من حضور جميع مبارياته.

المصدر: eurosport.ru

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