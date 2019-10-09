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مذيعة إيطالية تدافع عن جماهير نابولي رغم تعرضها لهتافات جنسية من قبلهم (فيديو)

الرياضة

مذيعة إيطالية تدافع عن جماهير نابولي رغم تعرضها لهتافات جنسية من قبلهم (فيديو)
AFP ALBERTO PIZZOLI
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دافعت المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا عن الجماهير التي قامت بتوجيه هتافات غير لائقة لها أثناء تغطيتها لمجريات المواجهة بين نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

وقالت مراسلة قناة "سكاي سبورتس" أن الموقف كان عبارة عن مزاح من قبل جماهير نابولي وأنها لم تجد الموقف مسيئا لها، وأصرت على أن كل ذلك كان عبارة عن "سوء فهم"، وفقا لصحيفة the sun الإنجليزية.

وكان قد انتشر على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه ديليتا ليوتا وهي تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب تواجدها على أرض الملعب، وأثناء مرورها أمام جمهور نابولي بدأت الهتافات تتصاعد حيث طلبوا منها استعراض مفاتنها أمام الملأ ، ما دفع ديليتا إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.

وتحظى المذيعة "الحسناء"، الفائزة بلقب ملكة جمال إيطاليا قبل 10 سنوات ،بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حيث يتابعها حاليا 5 ملايين شخص على حسابها الخاص في "إنستغرام".

المصدر: the sun

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