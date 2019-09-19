أول تعليق لزيدان بعد خسارة ريال مدريد الثقيلة في باريس

أعرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، أمس الاربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عقب المباراة: "افتقرنا للحدة ولم ندخل المباراة، وصنعنا عددا قليلا من الفرص.. لقد تفوقوا علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقادنا للحدة".

وعن الهشاشة الدفاعية، أجاب "زيزو": "المنافس كان جيدا في صناعة الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة أبدا، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بعد العودة إلى تقنية الفار".

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وأضاف: "كورتوا؟ نحن في نفس القارب، ولن أتهم أي شخص، يجب علينا الآن أن ننسى الهزيمة، ونركز على المباراة التالية، وحين نخسر يكون خطأ الجميع".

واختتم المدرب الفرنسي: "باريس سان جيرمان تفوقوا علينا واستحقوا الفوز، وكنا أسوأ، وإذا كان نسق اللعب سيئ تتعقد الأمور للغاية".

المصدر: وكالات