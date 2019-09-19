لو كانت هناك جائزة أسوأ لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا، لنالها عن جدارة واستحقاق حارس مرمى نادي ريال مدريد، البلجيكي، تيبو كورتوا، على الأقل بناء على الانتقادات التي طالته أمس.

ومباشرة بعد نهاية اللقاء، الذي جمع ريال مدريد بمضيفه باريس سان جيرمان، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بخسارة الفريق الملكي، بثلاثية نظيفة، في مستهل مشواره في أمجد البطولات القارية، وجهت جماهير "الميرينغي"، أسهم الانتقاد للاعبي الفريق، وللجهازين الإداري والفني بقيادة الفرنسي، زين الدين زيدان.

إلا أن حارس المرمى كورتوا، نال حصة الأسد من انتقادات الجماهير، وحملته مسؤولية اهتزاز شباك الفريق الملكي، حتى أن صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، وضعت سؤالا عريضا على غلافها "هل يجب على كورتوا أن يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية؟"، بينما نشر الموقع الرياضي الشهير"Bleacher Report Football" صورة للحارس السابق لريال مدريد، الكوستاريكي، كيلور نافاس، المنتقل حديثا لباريس جيرمان، مع كورتوا، يظهر فيها الأول على شكل عملاق، بينما يبدو الثاني في هيأة قزم.

ووضع تعليق تحت الصورة جاء فيه: "تيبو كورتوا لم يحافظ على شباكه نظيفة منذ فبراير الماضي.. كيلور نافاس منذ انضمامه لسان جيرمان، شارك في مباراتين ولم يستقبل أي هدف".

أما تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء كورتوا، فانقسمت بين من يحمل الحارس البلجيكي كامل المسؤولية في الخسارة، وبين من استهجن لسياسة التعاقدات التي تنهجها إدارة الفريق الملكي، التي سمحت برحيل الهداف التاريخي للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونافاس، الذي ساهم في تتويج الريال بالثلاثية التاريخية في دوري الأبطال، في المقابل، تعاقدت مع لاعبين لم يقدموا ما كان منتظرا منهم، على رأسهم كورتوا.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

- "ريال مدريد باع مهاجما يسجل 50 هدفا في المتوسط كل موسم، وتعاقد مع حارس يستقبل 57 هدفا"، في إشارة إلى رونالدو، الذي كان "ماكينة أهداف" مع الريال، وكورتوا الذي استقبل 57 هدفا في 40 مباراة خاضها مع الريال حتى الآن.

- "هالصورة (صورة نافاس مع كورتوا) بس تقدرون تحسون بألم نافاس من عيونه، كأنه يقول بعد ما كنت من أهم أسباب ثلاثية الأبطال يجي كورتوا وياخذ مكاني .. والله العظيم آسفين، هفواتك طول مسيرتك معنا جابها كورتوا بنص موسم".

- "لا أفهم كيف لحارس يلعب بالمستوى العالي، يغلق عينه عند توجه الكرة نحوه.. هذه ليست أول صورة أشاهد كورتوا بهذا الشكل"!!!

بيع نافاس من اجل كورتوا هو ثاني اغبر قرار بتاريخ بيريز بعد بيع كريستيانو — أشرَف (@achrafleo_) September 18, 2019

- "الحارس الكبير كورتوا، يستقبل 30 تسديدة ويتصدى لثلاث منها".

الحارس الكبير كورتوا ، يستقبل 30 تسديدة ويتصدى ل3 منها 😍 pic.twitter.com/DobHdLLtep — ابو حمدون (@madrid2018_b) September 18, 2019

- "مشكلة كورتوا بنفس الزاوية .. ويغمض عينيه !!! يا صبرنا بس عليه".

للان لا افهم كيف لحارس يلعب بالمستوى العالي، يغلق عينه عند توجه الكرة نحوه.. هذه ليست اول صورة ارى كورتوا بهذا الشكل !!! pic.twitter.com/YOOW2Duxff — Mazinho - مازينهو (@FCBinsider) September 18, 2019

- "بغض النظر عن سوء تغطية وتمركز الدفاع، هدف في زاوية الحارس الضيقة يتحمله كورتوا 100%".

مشكلة كورتوا !

بنفس الزاوية .. ويغمض عينيه !!!

يا صبرنا بس عليه..!! pic.twitter.com/fIlUpjwb58 — عمر الشبرم ㉝ ⓭ / نون OHHN (@omar_alshbrm) September 18, 2019

المصدر: مواقع التواصل + RT